Héctor Parra afirma que tiene pensamientos suicidas por las acusaciones de su hija

MÉXICO.- Durante una reciente entrevista en el programa ‘Ventaneando’, Héctor Parra afirma que ha tenido pensamientos suicidas tras enfrentar las acusaciones por comportamiento inadecuado realizadas por su hija.

El famoso se sincera y da a conocer que, debido a la controversia que gira en torno a él y a su expareja, Ginny Hoffman, es uha sido blanco de criticas, por lo que se vio obligado a buscar ayuda.

“A mí me han llegado comentarios los últimos, uno que más me llegó fue el que dice ¡Maldito pederasta, suicídate!”, menciona Héctor Parra.

El actor afirmó que incluso ha tenido que hablar a su psicólogo durante las madrugadas, pues antes de dormir es cuando su mente le hace una mala jugada y comienza a pensar en cómo quitarse la vida.

“Si he tenido pensamientos suicidas que a la una, dos de la mañana no me puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, tengo que hablar con mi psicólogo, tengo un teléfono todo el tiempo y le hablo”, asegura.

Cabe señalar que Héctor está consciente que tal vez nunca lo haga, pero el hecho de tener los pensamientos ya es de preocuparse.

“Digo tal vez no llegue hacerlo, pero si lo tienes muy presente, está muy cerca esa desesperación que dices ¡Ya no puedo! ¡Mi cuerpo ya no puede! Pero sabes después retomo y digo ¡Claro que puedo!”, comenta.