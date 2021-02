"He pasado varias etapas donde he sufrido de depresión": Danna Paola

CIUDAD DE MÉXICO.- Danna Paola decidió ser sincera ante las cámaras del canal de YouTube de Jordi Rosado y hablar que durante su carrera ha tenido varios momentos difíciles donde incluso ha llegado a vivir la depresión y sentir los ataques de ansiedad en su día a día.

La actriz reveló que hoy en día cada vez es más frecuentes escuchar la ansiedad, sobre todo este último año reveló que los ha sufrido más frecuentes que en otra época de su vida.

La intérpret de "Oye Pablo" confesó que el hecho de haber estado tanto tiempo sola en Madrid, lejos de su familia y de su país fue algo que detonó sentir más frecuente este tipo de emociones, como en ocasiones sobre pensó las cosas y llegó a sentir que le hacía tanta falta el aire, que pensaba que podía morir.

Llegó un punto, he pasado varias etapas donde he sufrido depresión, he sufrido momentos en los que digo hasta aquí, ya no quiero saber nada de nadie" reveló la artista.