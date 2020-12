Hayden Christensen regresa como “Darth Vader”

ESTADOS UNIDOS.- ¡Hayden Christensen regresa al universo de “Star Wars”! El actor de los primeros tres episodios de esta saga, está listo para repetir su papel de “Anakin Skywalker”, ahora “Darth Vader”, en la nueva serie dramática de “Obi-Wan Kenobi” que llegará a Disney +.

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, se burló del reparto como que lleva a "la revancha del siglo" entre el ex maestro y el aprendiz convertido en enemigos.

"No podríamos contar la historia de Obi-Wan sin Darth Vader", dice la escritora y productora Deborah Chow (“The Mandalorian”).

Definitivamente veremos a ‘Obi-Wan’ y ‘Darth Vader’ entrar de nuevo", reveló.

La serie de “Obi-Wan Kenobi” también está protagonizada por Ewan McGregor, que retoma su papel icónico como el Maestro Jedi y marca su primera aparición como personaje desde “Revenge of the Sith” de 2005.

El proyecto ha sido descrito como una serie limitada de seis episodios que comenzará a filmarse en la primavera de 2021.

La serie está ambientada ocho años después de “Revenge of the Sith” (y, naturalmente, antes de los eventos en “A New Hope”).