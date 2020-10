¿Hay una maldición en "El Señor de los Cielos"? Fernanda Castillo confirmó la muerte de otro colaborador

Tras la muerte de varios colaboradores de la exitosa serie El Señor de los Cielos, se llegó a decir que existe una “maldición” entre los que trabajan ahí, y pareciera que nuevamente la “calaca” hace de las suyas con la muerte de una colaboradora muy importante en la producción.

A través de sus redes sociales, la actriz Fernanda Castillo, quien durante varias temporadas le dio vida al personaje de “Mónica Robles”, confirmó el fallecimiento de Hilaria, con quien varios años trabajó a su lado en el área de vestuario.

Lo siento en el alma… Mi Hila, me quedo con lo cariñosa y linda que siempre fuiste conmigo por tantos años. Me hacías creer que tenías que arreglarle a los vestuarios porque estaba más flaca, aunque no fuera. Por hacerme sentir hermosa, gracias por tu abrazo y tu sonrisa”, escribió en Instagram.