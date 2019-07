Hay una escena real en ''El Rey León'' ¿La notaste?

ESTADOS UNIDOS.- De todas las tomas de 'live action' en "El Rey León", solo una es real, y es la primera toma de la película. Así lo tuiteó el director Jon Favreau este fin de semana.

“Hay 1490 tomas creadas por animadores y artistas de CG. Coloqué un solo disparo que fotografiamos en África para ver si alguien se daría cuenta. Es la primera toma de la película que comienza ‘The Circle of Life’’, señala.

Lo demás es completamente generada por computadora, que IndieWire llamó "una caída desastrosa en el extraño valle", es un animal considerablemente fotorrealista, y aún así, esta imagen de apertura del sol poniente, como "El Círculo de la Vida" salta de la pantalla y entra en su nostalgia.

"Lo más importante fue crear una realidad para el cine en términos de tomas e iluminación", dijo Deschanel a IndieWire. "Jon no quería la perfección. Hubo muchos tiros bruscos. Pero no es totalmente como un documental, porque en un documental, no puedes acercarte a los leones de esta manera.

‘‘El Rey León’’ se ha colocado una semana más como el campeón de taquilla, generando $ 75 millones este fin de semana y superando incluso a la recién inaugurada de Quentin Tarantino. "Once Upon a Time in Hollywood".



