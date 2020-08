Hay que ser cautelosos con la reapertura de teatros: Morris Gilbert

Para el productor Morris Gilbert el regreso del teatro a la actividad debe ser de manera segura y ordenada, por eso para Mejor Teatro y para él no es opción emigrar al Estado de México, donde ya se dio autorización para abrir los recintos teatrales y otros espacios de esparcimiento.

“Quisiera ser cauteloso, debemos irnos con tiento, no quisiera que por hacer las cosas rápido arriesgarnos a hacer las cosas mal, mejor vamos a tener un poco más de paciencia y asegurarnos bien. Nos estamos asesorando con científicos, estamos estudiando la materia a profundidad para poder regresar con toda la seguridad del mundo a dar nuestras funciones y ese proceso lleva tiempo, hay muchas medidas de higiene que hay que poner en los teatros; nos está llevando tiempo, pero yo espero que pronto estaremos regresando”, dijo el productor.

Mientras el momento de volver llega, Gilbert ha decidido continuar con su proyecto de presentar obras en streaming, en esta ocasión anunció la llegada de "Toc Toc" a las plataformas digitales, con una única función el 12 de septiembre vía Ticketmaster Live.

“A esta obra le tengo un cariño muy especial, porque 'Toc Toc' pareciera una obra pequeñita y resulta que ha sido gigante en nuestras carreras, es una obra que nos ha llenado de sorpresas, la montamos primero en México en una temporada muy larga, la montamos en Argentina exitosamente y después decidimos remontarla acá, donde teóricamente iba a durar 12 semanas y que terminó durando 52; ya estamos en el sexto mes de suspensión de temporada y tenemos que continuar de una u otra manera y es por este medio de streaming”.

Lola Cortés, Pedro Prieto, Faisy, Paola Arrioja, Dari Romo, Ricardo Fastlicht y Sandra Quiroz, son algunos de los actores que presentarán esta función especial, en la cual se decidió que estuviera el elenco que comenzó con esta segunda versión de la obra de Laurent Baffie, según comentó César Riveros, director residente de "Toc Toc".

“Somos una compañía que nunca hemos estado cómodos con la zona de confort, que nos gusta arriesgarnos, que nos gusta disfrutar de las cosas diferentes y la prueba está en esto, que era una compañía en la habíamos hablado de una temporada de tres meses y un año y medio después aquí seguimos, disfrutando de lo que pasa en el teatro con la gente, y ahora a pesar de que se ha cerrado una gran puerta, estamos entusiasmados de poder llevar una función a cualquier cantidad de personas, porque ahora tenemos la oportunidad de llegar a las más de 700 personas que cabían en el teatro, ahora podemos estar en uno digital de 30 mil o más personas alrededor del mundo”, declaró Faisy.

Algo que le viene muy bien a Pedro Prieto, porque compartió que su familia en España por fin podrán verlo actuando en una producción mexicana, aunque tenga que ser a las dos de la mañana.

Será una transmisión en vivo desde el Teatro Renacimiento, del Centro Teatral Manolo Fábregas, para lo cual se tomarán mediadas como pruebas previas de Covid-19, sanitización de todo el recinto, uso de cubrebocas de toda la producción, guardar la sana distancia, entre otras cosas, explicó Paola Arrioja.

Esta obra aborda la historia de seis personajes con trastornos obsesivos compulsivos (TOC) que se conocen en la sala de un afamado psiquiatra con el fin de solucionar sus problemas.

Pero el psiquiatra no puede llegar a tiempo, ya que su vuelo ha sufrido un inesperado retraso y nunca acudirá a la terapia. Así, todos se ven obligados a compartir una espera que parece interminable. Y serán ellos los que tengan que llegar a sus propias conclusiones.

Uno de los personajes que tal vez más actualidad tenga en este momento es el de Blanca, una mujer con fobia a los gérmenes, por lo que no tolera tocar las superficies si no han sido desinfectadas antes; pero su Lola Cortés, su interprete, asegura que no puede ver paralelismo con lo que hoy se vive en todo el mundo por el Covid-19.

“Lo que sufre Blanca es una enfermedad, ella tiene un trastorno que le impide vivir normalmente y ella necesita de un doctor para aprender a vivir; lo que nosotros estamos viviendo ahora simplemente nos ha abierto los ojos a que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra salud, a que tenemos que tener mucho cuidado con la limpieza en casa y afuera; es un momento en que el gobierno tiene que darse cuenta que necesitamos tener cuidados que el primer mundo los tiene y nosotros no”, dijo Cortés.

Gracias a la buena respuesta que la gente ha tenido con la venta de boletos para el streaming de "Mentiras", que se realizará el 5 de septiembre, Mejor Teatro está planeando llevar dos obras más a esta modalidad. Tampoco descartan el usar más adelante el material que tienen grabado de otras obras, aunque esperan que antes se reabran los teatros.

“Es una materia nueva para nosotros, estamos aprendiendo a toda velocidad cómo se organiza, cómo se produce un streaming y en eso estamos. De hecho, es una temeridad de nuestra parte estar haciendo dos obras tan seguidas, todo mundo nos aconseja que dejemos pasar más tiempo, pero no podemos hacerlo, porque ya dejamos pasar cinco meses de haber cerrado y ahora queremos recuperar un poco de ese tiempo, pero sobre todo nos interesa mantener el vínculo con nuestro público y esta es una manera de hacerlo”.

rad