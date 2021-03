“Hay mucha falsedad”: Pepillo Origel arremete contra la farándula mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- Pepillo Origel se sintió profundamente decepcionado luego de la polémica que vivió tras vacunarse contra el Covid-19 en Estados Unidos.

El famoso periodista de espectáculos se dijo decepcionado de varios amigos de la farándula, mexicana, pues asegura que hubo varios que despotricaron en contra de él sobre el escándalo.

Por medio de un video en YouTube, dio a conocer que se tomaría un descanso de todos en León Guanajuato, donde reside su familia.

“Me vine a León a descansar de todo esto, a disfrutar a la familia, amo a mis hermanos, sobrinos. Tengo muy buenos amigos aquí en León, Guanajuato, amigos de toda la vida, muy buenos amigos y los sigo conservando y sigo saliendo, sobretodo con mis amigas hermosas que tengo. Tengo 5 amigas que somos inseparables, a donde quiera andamos juntos”, escribió.

En otro tuit destacó que prefiere conservar a sus amigos de toda la vida, y no aquellos que conoció en el medio de la farándula.

“Cuando uno conserva los amigos, esos de toda la vida, eso es maravilloso, muy bonito. De pronto uno cree que tienes amigos, sobretodo cuando en el trabajo crees que tienes amigos, ya a la hora de la hora son puras mentiras, no los tienes. ¿Por qué? Porque hay mucha falsedad”, explicó Pepillo Origel.

Incluso llegó a decir que en estos tiempos, el periodismo de espectáculos ha cambiado, pues hoy en día “a cualquiera le dan un programa”.

“Yo me acuerdo en aquellos tiempos en los que estaba en La Botana, en La Oreja, todos eran mis amigos, todos, absolutamente todos. No les quiero contar de mis cumpleaños, eso lo puede decir mucha gente que iba, yo llenaba un cuarto de regalos y no porque sea interesado, nomás para platicar. Lleno de regalos, flores, ramos, claro eran otros tiempos, lo tengo muy muy claro. Hasta las televisoras eran otras, los programas eran otros, ahora ya cualquiera tiene un canal, un programa, ya todo eso cambió mucho. A la gente ya ni le interesa esto”, comentó.