Hasta el último momento, Isela Vega extrañó a su amado amigo "Juanga"

Más de 40 años de amistad fue lo que vivieron la actriz Isela Vega y el cantante Juan Gabriel, un vínculo tan fuerte que en algún momento Vega llegó a declarar que era su mejor amigo.

"Lo extraño y lo voy a extrañar siempre", señalaba en 2018 a "Ventaneando".

Su amigo, había fallecido dos años antes, el 28 de agosto de 2016 y ahora, la amistad terminó con la partida de Vega quien murió a los 81 años víctima de cáncer según dieron a conocer la madrugada de este miércoles.

Reconocida por trabajos como "La ley de Herodes" (2000), película que la llevó a recibir el Ariel como Mejor coactuación femenina, seguía teniendo presente al "Divo de Juárez". En Abril del 2020, cuando la pandemia del Covid-19 comenzaba, la actriz compartió desde Acapulco (donde pasaba el confinamiento) que planeaba recopilar el material videográfico que le quedó del "Divo de Juárez".

Así lo dijo para Tv Azteca todavía afectada por la ausencia de su amigo.

"En una de esas sí le voy a dar tiempo a eso, a mover por ahí. Yo creo que siempre va a afectarme mucho pero pues uno tiene que aceptar".

Entre las imágenes que hoy rondan las redes sociales está un video que su hijo Arturo compartió en su cuenta de Instagram el año pasado y que Isela ya había mostrado tiempo atrás, donde se le ve abrazando y apapachando al Divo de Juárez en la intimidad de su casa mostrando el vínculo de ambos.

Y es que Vega lo siguió defendiendo incluso después de que Juan Gabriel dejó este plano. En aquella misma entrevista con Ventaneando del 2018, la actriz compartía su molestia por el conflicto por las propiedades de su amigo que estaban a nombre de Silvia Urquidez pero habían sido pagadas con dinero del cantante.

"Fue mi amigo del alma, mi corazón lo quiso, lo quiero y siempre que le ayudé fue por mi decisión, para mí la lealtad es algo con la que no puedes nombrarte ser humano si no tienes lealtad, y hay otra palabra sagrada para mí, se llama ‘libertad’ así que también la señora es libre de ser tan hija de la … como quiera, es libertad pero para mí la lealtad es algo que respeto en el ser humano pero la deslealtad, la mañosada, la gandalla, es para reírse pero es algo muy feo", comentaba molesta en ese momento.

"Yo no sé cómo se pueda, debería dar la cara y regresarle sus cosas. Eran de Alberto y él le dio dinero para que las comprara en Hacienda, a él no le gustaba pagar Impuestos, esa es una realidad entonces le quitaban propiedades y luego iba y las compraba. Esa vez ella se ofreció y sabía cómo las iba a recuperar… Son de esas cosas de pena ajena pero esa no es mi responsabilidad ni mi consciencia".

Ya a dos años de que se había ido el intérprete de "Abrázame muy fuerte" Vega lo seguía sufriendo y compartía que se le hacía un nudo en la garganta porque era inolvidable.

"Yo nunca me voy a conformar, lo extraño, yo creo que no hay día que no piense en él por muchas circunstancias, porque en mi casa también estoy rodeada de cositas que fueron de él, una foto o un objeto, hasta él fue a mi casita de Acapulco y me la arregló, la puso a su gusto. Tengo muchas cosas que agradecerle a la vida y una de ellas es haber tenido a este amigo tan entrañable, mi mejor amigo podría decir, lo extraño y lo voy a extrañar siempre".

En diciembre del 2018 surgió en redes sociales la creencia de que unas fotografías mostraba a ambos en una noche bohemia tomadas dos días antes de la muerte de Juan Gabriel, sin embargo después se supo que estaban fechadas en el mes de mayo y no en agosto, mes en que murió el cantante.