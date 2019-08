Harvey Weinstein será juzgado por nuevo caso de abuso en NY

NUEVA YORK.- El magnate del cine Harvey Weinstein regresará el lunes a la corte para enfrentar una nueva acusación que, según los fiscales, abriría la puerta para que una actriz testifique contra él en su caso de agresión sexual.

Los fiscales dicen que Weinstein comparecerá en la corte estatal de Manhattan, donde se espera que se declare inocente. Anteriormente se declaró inocente de los cargos que lo acusaban de violar a una mujer en 2013 y de realizar un acto sexual forzado con otra mujer en 2006.

La nueva acusación contra Weinstein no se ha hecho pública. Pero en documentos de la corte, los fiscales dijeron que era necesario traer evidencia que involucrara a Annabella Sciorra, mejor conocida por su trabajo en "The Sopranos". Ella dice que Weinstein la violó dentro de su apartamento de Manhattan después de protagonizar una película para su estudio de cine en 1993.

Weinstein, de 67 años, que está en libertad bajo fianza de $ 1 millón, ha negado todas las acusaciones de sexo no consensuado.

Los fiscales no pueden acusar a Weinstein por el presunto ataque a Sciorra porque la acusación data de 13 años antes de que Nueva York eliminara su estatuto de limitaciones para los casos de violación en 2006. Pero en documentos judiciales presentados este mes, le dijeron al juez que la acusación los impondrá Una base legal para llamar a la actriz como testigo para fortalecer el cargo de asalto sexual depredador contra Weinstein.

Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen ser víctimas de agresión sexual, pero Sciorra hizo público su historia en una historia en The New Yorker en octubre de 2017.

Los documentos judiciales presentados por la defensa calificaron el intento de convertir a Sciorra en testigo de la acusación como una "maniobra de la hora 11" que "plantea problemas legales importantes" que podrían retrasar el juicio por varias semanas.

Por separado, los abogados defensores están pidiendo a la corte de apelaciones que retire el caso de juicio de la ciudad de Nueva York debido a una "atmósfera de circo" alimentada por informes de noticias y publicaciones en las redes sociales. Una decisión sobre la solicitud podría llegar tan pronto como el lunes.