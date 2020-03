Harvey Weinstein se somete a cirugía cardíaca antes de la sentencia del caso de violación

ESTADOS UNIDOS.- Luego de someterse a una cirugía cardíaca, Harvey Weinstein será trasladado este jueves de un hospital de Nueva York al complejo carcelario Rikers Island de la ciudad antes de su sentencia por condenas por agresión sexual, según información de E! News.

El ex productor fue admitido en una unidad de reclusos en el Hospital Bellevue el lunes horas después de que un jurado lo encontrara culpable de agredir sexualmente a un ex asistente de producción en 2006 y violar a una ex aspirante a actriz en 2013. El juez ordenó que Weinstein fuera detenido en la cárcel hasta su sentencia y se esperaba que lo llevaran a Rikers, pero fue llevado al hospital después de que experimentó presión arterial extremadamente alta y palpitaciones cardíacas, señaló New York Times citando a sus abogados.

El miércoles, Weinstein tuvo un stent implantado para aliviar un bloqueo, dijo su portavoz al periódico. Harvey se sometió al procedimiento y estaba esperando un traslado a la unidad de enfermería del norte de Rikers. Se espera que Weinstein esté bajo custodia protectora, dijo su portavoz al New York Times.

El día de su condena, la defensa había solicitado que Weinstein fuera trasladado a la unidad de enfermería del norte de Rikers, y fue desviado a Bellevue debido a su estado de salud. Desde entonces se resolvió como resultado de su procedimiento cardíaco y ahora se otorgará la solicitud original del equipo.

Weinstein había padecido afecciones preexistentes antes de su juicio (diabetes y presión arterial alta, dijo su representante a Reuters) y asistió a audiencias con un andador.

Más de 80 mujeres han acusado a Weinstein de mala conducta sexual, lo que ayudó a provocar el movimiento #MeToo en 2007. Él ha negado todas las acusaciones de sexo no consensuado. Weinstein debe ser sentenciado en Nueva York el 11 de marzo y enfrenta hasta 29 años de prisión. Sus abogados planean apelar su veredicto de culpabilidad.

Weinstein también enfrenta cuatro cargos de agresión sexual en Los Ángeles.