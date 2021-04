Harvey Weinstein se está quedando ciego en prisión, informa abogado

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez confirmado que un tribunal de Los Ángeles ha citado al productor Harvey Weinstein, quien cumple una pena de 23 años de prisión en Nueva York, para que responda ante la justicia de otros tantos cargos por violación y abusos, los abogados del empresario siguen ofreciendo diversos argumentos para evitar que su cliente tenga que viajar a la costa oeste de Estados Unidos.

El lunes se daba a conocer que el equipo legal de Weinstein había presentado un recurso de apelación para anular o posponer ese llamamiento de la justicia californiana, haciendo referencia a su delicado estado de salud y a lo poco apropiado de tener que viajar en avión en estos tiempos de coronavirus, ahora su representante principal, Norman Effman, ha citado otros tantos problemas físicos y futuras intervenciones para dejar patente que el productor no está, en su opinión, en condiciones de someterse a tanto ajetreo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Effman ha llegado asegurar que Harvey Weinstein habría perdido bastante visión durante los meses que lleva ya entre rejas -concretamente, entre las del centro penitenciario Wende, en el estado de Nueva York-; en octubre del año pasado, sus letrados adoptaban un tono aún más dramático y casi lúgubre para explicar las razones por las que Weinstein debía salir de la cárcel y cumplir su condena en unos términos menos lesivos para su integridad física.

“Sus probabilidades de sobrevivir en estas condiciones son bastante bajas. La salud mental y física de Harvey Weinstein se ha visto claramente deteriorada en tiempos recientes, por lo que no creo que estemos exagerando al pedir su liberación con estos argumentos. El defendido está casi ciego y no cuenta con asistencia ambulatoria adecuada, y necesita tomarse 20 tipos de medicación”, señaló su abogado Barry Kamins ante la jueza que estudiaba su solicitud.

Por su parte, Mark Werksman, otro de los abogados, dijo que Weinstein “tiene graves deficiencias médicas. Tiene estenosis espinal. No puede caminar. Está en silla de ruedas. Tiene degeneración macular”, y apuntó contra las nuevas acusaciones que surgieron del movimiento feminista #MeToo, diciendo que las mismas eran “no sustentadas, no creíbles, no corroboradas” y detalló:

Confiamos en que el señor Weinstein será absuelto porque no hay evidencias creíbles en su contra”

Con estos argumentos, el tribunal aplazó hasta el 30 de abril la decisión del traslado y otorgó a la defensa una semana para presentar alegaciones contra el proceso: "Harvey Weinstein enfrenta un total de cuatro acusaciones por violación y cuatro por copulación oral forzada, dos por agresión sexual con retención, y uno por penetración sexual mediante el uso de la fuerza en relación a cinco víctimas por crímenes que van de 2004 a 2013", explicó la Fiscalía en su último comunicado donde se contó de las nuevas denuncias hacia Weinstein.