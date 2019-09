Harry Styles no se considera ''sexy''

Harry Styles ofreció una entrevista para la revista ‘The Face’, donde habló sobre la belleza y moda.

Para comenzar, el cantante señaló que no se considera a él mismo como alguien ‘‘sexy’’.

"La palabra" sexy "suena tan extraña saliendo de mi boca. Entonces diría que probablemente es por eso que no me consideraría sexy", señaló la estrella de 25 años.

Sin embargo, se ve a sí mismo como un pionero del estilo que desafía las normas de género. Como ejemplo podemos tomar el Met Gala de 2019, Harry caminó por la alfombra rosa con una blusa de Gucci atrevida y transparente que presentaba volantes y encaje. Para el evento, complementó su traje blanco con anillos llamativos, gafas de sol rosadas y un bolso floral, lo que generó polémica e incluso muchos opinaron sobre lo ‘‘femenino’’ que era su vestimenta.

"Qué es femenino y qué es masculino, qué visten los hombres y qué visten las mujeres", reflexionó en la publicación. "Es como si ya no hubiera líneas", señaló respecto a tales señalamientos.

Él tiene la misma actitud hacia la vida en general, nunca queriendo dibujar una línea que excluya a cualquiera de sus fanáticos.

"No siempre soy súper franco", dijo Harry sobre el tema de la sexualidad. "Pero creo que es muy claro por las decisiones que tomo que me siento de cierta manera acerca de muchas cosas. No sé cómo describirlo. Creo que no ... quiero que todos se sientan bienvenidos en los shows y en línea. Quieren ser amados e iguales, ¿sabes? Nunca recibo apoyo, así que me parece extraño pensar demasiado en alguien más”.

Muy pronto, comenzará a abrir más sobre su vida personal. Mientras bromeaba con Rolling Stone el mes pasado, su próximo álbum HS2 "trata sobre tener sexo y sentirse triste".