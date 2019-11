Harry Styles explica por qué experimentó con drogas una vez fuera de la 1D

ESTADOS UNIDOS.- En entrevista con New Music Daily con Zane Lowe, Harry Styles recordó su tiempo en One Direction y los estándares que él mismo estableció.

"Cuando estaba en la banda, para mí fue como si fuera mucho más grande que cualquiera de nosotros que me sentí como, 'No voy a ser el que lo jo%a arriba", recordó el cantante. "Entonces pensé, 'Ahora es el momento en mi vida en el que probablemente salgas a experimentar y hagas esto y tomes esto y hagas eso y eso es lo que haces con tus amigos. Y yo estaba como,'no voy a ser el tipo que lo arruine. Entonces, pensé, 'No voy a hacer nada de eso' ", señaló.

Sin embargo, la estrella de "Sign of the Times" sugirió que todo cambió después de que él se aventurara por su cuenta.

"Hacer que este disco se sintiera como ... simplemente me sentí mucho más alegre", continuó Styles. "Y estaba con mis amigos y estábamos en Malibú ... Me sentí tan seguro. Fue como, 'Quiero tomar algunos hongos? Voy a tomar algunos, como ahora es el momento de divertirme. , estamos en Malibú, 24. También estoy en la música”.

Esta no era la primera vez que Styles hablaba sobre el consumo de hongos. También habló sobre el tema durante una entrevista con Rolling Stone.

"Ah, sí. Hice muchos hongos aquí", dijo después de dirigirse a los estudios Shangri-La de Malibu, donde hizo su nuevo álbum Fine Line. De hecho, la celebridad sugirió que los psicodélicos participaron en su proceso creativo.

"Hacíamos hongos, nos recostamos en la hierba y escuchamos el Ram de Paul McCartney al sol", dijo a la revista. "Acabamos de convertir los altavoces en el patio".