Harry Styles es considerado la segunda celebridad británica más millonaria con menos de 30 años de edad

REINO UNIDO.- El ex miembro de la banda juvenil “One Direction”, Harry Styles, es considerado por la revista Heat como una de las celebridades británicas más ricas, ya que ha alcanzado cantidades millonarias al posicionarse con gran éxito como solista.

Según el medio, Harry Styles es la segunda celebridad con menos de 30 años de edad, con más millones en el banco, ya que su fortuna supuestamente es de 82 millones de euros (mil 984 millones 997 mil 068 pesos, aproximadamente), quien sólo está por debajo del músico Ed Sheeran.

Entre el “Top 10” de los más ricos de Gran Bretaña también se encuentran algunos de sus compañeros de “One Direction”.

Se estima que desde que Styles inició su carrera como solista en 2016, su fortuna creció 55 millones de euros, ya que el joven de 26 años de edad, fundó su propia compañía discográfica, Erskine Records, y firmó un cuantioso contrato con Columbia.

En su faceta de compositor, Harry ha creado temas para otros artistas como “Just a Little Bit of Your Heart”, de Ariana Grande, o “Someday”, de Michael Bublé, coescrito con Meghan Trainor.

Luego de dos discos y varios sencillos que han alcanzado los primeros lugares, el intérprete de “Falling” se mantiene como una estrella que sigue generando éxitos no sólo en la música, sino también en la pantalla grande.

Harry Styles participó en la cinta Dunkirk, Christopher Nolan y actualmente está en el rodaje del filme “Don’t Worry Darling”, el cual paró grabaciones por riesgo de contagio de Covid-19.