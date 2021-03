Harry Potter: Tom Felton rescata recuerdo de la película

ESTADOS UNIDOS.- Cuando tenía 14 años, la vida de Tom Felton cambió para siempre. Se presentó al papel protagonista y a uno de los secundarios secundario de la saga de películas basadas en la popular novela juvenil de J. K. Rowling Harry Potter. El destino quiso que finalmente interpretara a uno de los enemigos de Harry, Draco Malfoy.

Fue en el 2001 cuando se estrenó la primera parte de la saga del pequeño estudiante de magia "Harry Potter", dando un giro de 360 grados a los protagonistas de sus historias en el cine.

Es probable que entonces no fuera consciente del impacto que tendrían en la cultura popular, ni pensara que aún hoy en día, los espectadores la siguieran viendo con la misma ilusión que el primer día.

En una entrevista durante la pasarela de la premier de la primera película, Tom Felton fue entrevistado y cuestionado sobre como se sintió de ser uno de los villanos de saga; "Increible, lo he disfrutado, me he divertido mucho", dijo el actor a su corta edad de 14 años.

En aquel entonces Felton aún no asimilaba bien el éxito que tendrían las películas basadas en el libro de J. K. Rowling, "¿Me van a odiar? No, no estoy preocupado", confesó y agregó "Pasármelo bien, conocer gente nueva y probar cosas nuevas, me he divertido mucho". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tom Felton (@t22felton)

Pero lo cierto es que incluso el actor ha sido presa de la nostalgia estos últimos meses y ha rescatado algunos de los momentos detrás de las cámaras. El último ha sido junto a los actores Emma Watson y Alfie Enoch.

En la imagen donde se puede apreciar un versión infantil de los ahora adultos actores, quedó grabado el momento en que los histriones estudiaban sus guiones entre escenas.

Una imagen muy distinta a la que tenemos de Felton, con su uniforma de mago, es la que podemos ver en la imagen donde los jóvenes usan ropa deportiva y cómoda. Tom porta una gorra y sudadera de color negro y sonríe a la cámara.

Durante la cuarentena las redes sociales enloquecieron al ver el reencuentro virtual de los actores, donde podemos ver a los jóvenes en su imagen actual, que se contrapone con el recuerdo que tenemos de los niños magos.