Harrison Ford regresará como 'Indiana Jones'

ESTADOS UNIDOS.- Harrison Ford regresa a su personaje de Indiana Jones en una quinta entrega de la película, al menos así lo confirmó el presidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, durante una entrevista con BBC News mientras estaba en la alfombra roja de los Premios BAFTA el pasado domingo.

"Estamos trabajando lejos, obteniendo el guión donde queremos que esté y luego estaremos listos para ir", dijo Kennedy.

Cuando se le cuestionó sobre si Ford podría repetir su papel, Kennedy dijo que lo haría.

"Harrison Ford estará involucrado, sí", dijo. "No es un reinicio; es una continuación”.

Cabe señalar que el año pasado, se rumoreaba que Chris Pratt asumiría el papel del famoso explorador hasta que Ford dejó las cosas claras.

"¡Nadie va a ser Indiana Jones!", Dijo el actor durante una entrevista en el programa Today en mayo de 2019. "¿No entiendes? Soy Indiana Jones Cuando me haya ido, se habrá ido. Es fácil."

El nombre de Pratt se ha relacionado con el papel desde 2015, poco después de que Disney compró los derechos de la película de Paramount en 2013.

Ford ha desempeñado el papel en cuatro películas, comenzando con Raiders of the Lost Ark en 1981, Temple of Doom (1984), The Last Crusade (1989) y Kingdom of the Crystal Skull (2008).

La próxima quinta entrega de Indiana Jones se lanzará en 2021, con Steven Spielberg dirigiendo.