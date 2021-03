Harán cinta de bandolero que llegó a ser gobernador de Aguascalientes

Juan Chávez fue un bandolero del siglo IXI quien, contra la imagen de un héroe, robaba a los pobres para darle el dinero a los ricos, llegando así a ser gobernador de Aguascalientes.

Se dice que muchos de los túneles en las montañas hidrocálidas eran ocupadas por el maleante y, las personas que se atreven a entrar a buscar las riquezas, jamás llegan a salir de ellas.

Parte de esta historia será llevada al cine por Mayo Villalpando, quien tiene el guión desde 2010, pero hace unos días grabó unas escenas para mostrarlas a interesados y lograr concretar el proyecto.

"Hay personas que lo ven como un Robin Hood, pero no era así él", comenta el cineasta.

"Es más de ficción la película, que histórica, pero eso no quiere decir que no esté documentado, por el contrario; es sobre la vida de él robando en ese tiempo, donde se escondía con el botín, aquí (en Aguascalientes) hay un acueducto subterráneo que no está visto al máximo, está el Cerro de los Gallos que, cuentan, está conectados por túneles con otro cerro", detalla Villalpando.

Chávez fue perseguido por militares, pero con la llegada da la intervención francesa, las cosas cambiaron. Como gobernador de su entidad natal sólo estuvo unos meses, pero suficientes para demostrar que jamás le pasaría nada.

Falleció a los 38 años de edad, así que la película se centraría unos cinco años antes, detalla Villalpando.

"Lo que ya hicimos fue un video, con actores no profesionales, para que se vea el concepto, el gobierno municipal de Aguascalientes está emocionado con el proyecto", expresa.

"El proyecto tiene aventura, drama y comedia", destaca.

Anteriormente el cine mexicano ha llevado a pantallas la vida ficcionada de otros bandoleros en diversos tonos, como "El tigre de Santa Julia", protagonizada por Miguel Rodarte, así como "Chucho el Roto", interpretado en varias ocasiones por actores como Luis Aguilar, Manuel López Ochoa y Fernando Soler.