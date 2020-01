Halsey revela por qué eligió a Suga de BTS para colaborar en Manic

LONDRES.-Halsey ha revelado por qué eligió a Suga de BTS para colaborar en su nuevo álbum, Manic, después de quedar "impresionada" por sus letras.

La cantante, de 25 años, lanzó su nuevo álbum Manic el 17 de enero, que presenta el interludio de Suga, y llega después de su colaboración con BTS en su canción Boy With Luv.

Ella reveló que el factor decisivo para tener a Suga en el álbum fue escuchar su proyecto en solitario de 2016 Agust D, después de que ella estaba muy impresionada con sus letras.

Halsey le dijo a Zane Lowe para Beats 1 Radio de Apple Music: “Comencé a explorar su música en solitario un poco más, y con Suga me conecté en Agust D, que es su proyecto en solitario, y estaba buscando traducciones de letras y me quedé impresionada. ‘Pensé:"Esto es tan introspectivo". El contenido trata sobre la salud mental y su confusión interna, y es un tipo realmente tranquilo en la vida real, y me conmovió".

Halsey se reunió con BTS por primera vez en los Billboard Music Awards 2017 y, desde entonces, se han reunido con frecuencia de vez en cuando en otros shows de premios.

Su relación casual se convirtió gradualmente en una amistad completa, lo que llevó a Halsey y BTS a finalmente formar un equipo para "Boy With Luv", lanzado en abril de 2019.

BTS ARMY agradeció una colaboración entre BTS y Halsey, pero nunca esperaron conseguir dos colaboraciones.