"Halloween" podría convertirse en una serie: Los derechos de la franquicia fueron subastados

HERMOSILLO, Sonora.- La icónica franquicia de películas "Halloween" podría dar el salto a la televisión, ya que los derechos de la saga se han subastado al mejor postor. Según los informes, Miramax, un estudio que previamente se centraba en la producción cinematográfica y que ahora está explorando la televisión, ha ganado la batalla contra A24, una destacada casa productora independiente.

Después del estreno de "Halloween Kills", los derechos quedaron disponibles y fueron adquiridos por Miramax, el mismo estudio que también produjo la película más reciente de la franquicia, "Halloween Ends". En esta última entrega, Jamie Lee Curtis, la actriz original, regresó al universo de Halloween. El acuerdo se selló con Trancas, la compañía propiedad de Malek Akkad, que tiene los derechos de la saga.

Miramax obtuvo la primera opción para desarrollar proyectos televisivos destinados al mercado internacional, lo que podría conducir a la creación de un universo cinematográfico y televisivo al estilo del multiverso de Marvel, pero con Michael Myers como el eje central de este nuevo universo. Es plausible que se añadan otros personajes relevantes a este entorno expandido.

Es probable también que las nuevas historias sean independientes entre sí, siguiendo un enfoque similar al de "Halloween III: Season of the Witch", una película de terror lanzada en 1982 que se diferencia de las dos primeras entregas de la saga al no seguir la trama de Michael Myers. En cambio, la trama sigue a un médico que investiga una serie de asesinatos y descubre un complot para utilizar las máscaras en un ritual tenebroso que amenaza la vida de los niños en la noche de Halloween. "Halloween III" es conocida por su enfoque único y su desviación de la trama de Michael Myers, lo que generó opiniones mixtas entre los fanáticos de la franquicia.

Sin embargo, aún quedan muchos detalles por confirmar, y los seguidores están ansiosos por obtener más información sobre cuándo y cómo se producirá esta serie.