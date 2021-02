Halle Berry se queja en redes de la pensión de 16 mil dólares mensuales que le paga a su ex marido desde hace más de una década

CIUDAD DE MÉXICO.- En varias ocasiones la actriz Halle Berry ha sido criticada por personas que le dicen en redes sociales que no sabe retener a los hombres, sólo porque lleva tres matrimonios fallidos, pero sin duda alguna, no ha tenido en reparo en contestarles lo que piensa al respecto.

La revista Quién publicó que en esta ocasión, la actriz que habría personificado a “Gatubela” hace varios años, publicó un meme en sus redes sociales con la leyenda “Las mujeres no te deben nada” y, aunque nunca mencionó las pensiones de manutención, los internautas sacaron el tema sobre la pensión que ella le está dando a su ex marido.

El medio destacó que actualmente Halle está pagando una pensión de 16 mil pesos mensuales a su ex esposo Gabriel Aubry, padre de su hija Nahla, de 12 años de edad y que desde hace diez, la actriz paga ese dinero, por lo que opinó al respecto a ello.

Y por cierto, está mal y es una extorsión. Yo llevo una década así. Creo que si una mujer o un hombre tiene que pasar una pensión que supera de lejos lo necesario y razonable para ayudar a criar al hijo en común, entonces está mal”, dijo.

La mujer de 54 años de edad aclaró que es comprensible que algunos padres necesiten ayuda, pero en estos tiempos modernos, tanto los hombres como las mujeres tienen la responsabilidad de ocuparse de la manutención de sus hijos, trabajando duro y esforzarse al máximo para poder lograrlo.

La actriz hollywoodense destacó que, a su parecer, el problema está en que el sistema legal permite que ciertas personas sin escrúpulos lo exploten al máximo.

"Se tolera que la gente use a sus hijos para que se les premie con dinero para llevar un estilo de vida que no solo no se han ganado, sino que además está muy por encima de lo que necesita cualquier niño y ahí es donde está el problema y donde yo considero que se produce un abuso", finalizó.