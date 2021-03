Halcón Negro Jr. interpone demanda contra productor de “Survivor VIP”

CIUDAD DE MÉXICO.- El Halcón Negro Jr. decidió interponer una denuncia formal ante las autoridades en contra de Hernán Albarenque, productor de “Survivor México” quien presuntamente lo habría acosado sexualmente.

El programa de YouTube “Chisme No Like” compartió la imagen del famoso luchador mexicano rindiendo su declaración en la Fiscalía de la Ciudad de México e interponiendo la demanda, luego de hacerse viral su ataque sexual.

El propio Halcón Negro Jr. aseguró que en las próximas horas hará una transmisión en vivo en su canal de YouTube para dar detalles de este proceso legal.

MINUTO 53:25

Fue este lunes cuando el peleador publicó en sus redes sociales que uno de los productors del reality show de Tv Azteca le condicionó su participación en el programa a cambio de favores sexuales.

Nunca dejen pisar su dignidad a cambio de cumplir sus sueños. Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de TV de una importante televisora. Su acoso y actitudes hacia mi persona me incomodaron muchísimo. Puse un alto y me costó no entrar a dicho proyecto", escribió el luchador en su cuenta de Facebook.