Hailey y Justin Bierber comparten todo (comparten haste el cepillo para el cabello)

ESTADOS UNIDOS.- La pareja formada por Hailey y Justin Bieber ha vuelto a demostrar que es inseparable, al menos en aspectos concretos de su vida cotidiana como el cuidado personal o el uso diario de sus productos de higiene y belleza.

Eso es al menos lo que se desprende de las últimas declaraciones de la popular modelo, sobrina de Alec Baldwin, quien ha revelado que el cantante y ella no dudan en compartir regularmente sus cosméticos y hasta el cepillo para el pelo.

"Usamos el mismo cepillo todo el rato, y a mí me encanta, porque es lo típico que ocurre cuando estás casada con alguien o viviendo juntos durante mucho tiempo. Ya ni me sorprende cuando entro en el cuarto de baño y le veo usando mi crema de ojos o algo por el estilo. Me parece algo muy bello y significativo de lo que implica estar en una relación", dijo la estrella de las pasarelas en conversación con la revista People.