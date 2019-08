Hailey y Justin Bieber planean boda para septiembre

LOS ÁNGELES, California.- Justin y Hailey Bieber podrían estar muy cerca de al fin celebrar su boda, la fiesta se llevaría a cabo en septiembre.

Según información de TMZ, fuentes cercanas a la pareja señalaron que tienen una cita en septiembre para que amigos cercanos y familiares celebren su matrimonio. El momento no debería ser una gran sorpresa, ya que se casaron el pasado 13 de septiembre en un tribunal de Nueva York. La fiesta podría servir como aniversario y fiesta de bodas.

Justin Bieber and Hailey Baldwin Set Their Wedding Date https://t.co/Z7EpBphOjj — D.W. Marshall (@dwmarshall7) August 16, 2019

Al parecer aún no se ha establecido un día exacto, pero JB y HB planean enviar invitaciones en una semana.

En cuanto a la vida de casados, se dice que Justin está en un gran espacio tanto personal como creativamente y que no podría estar más feliz. Los amigos dicen que él y Hailey encajan perfectamente.

Justin envió una carta de amor a Hailey el jueves, diciendo: "Me enamoro más de ti todos los días. Eres lo mejor que me ha pasado. Me perdería sin ti".