Hailey Bieber responde ante los rumores de sus supuestas cirugías plásticas

LOS ÁNGELES, California.- Al igual que muchas celebridades, Hailey Bieber es señalada por haber abusado un poco de las cirugías estéticas, o al menos así lo señalan diversos rumores donde hacen comparaciones de su rostro en la actualidad y su rostro de hace unos años.

Ahora, la modelo decidió hablar al respecto y aclarar las cosas de una buena vez mediante su cuenta oficial de Instagram.

En una publicación que desde entonces fue eliminada por el usuario de Instagram @beautyambra, el usuario publicó una al lado de Hailey en 2011 y Hailey en 2020. Claro, en la foto, la mandíbula de Hailey está menos definida y tiene un poco más una cara redonda.

Cabe señalar que en 2011 Hailey tenía tan solo 14 años, por lo que la madre naturaleza tuvo tener mucho que ver en su desarrollo. Sin embargo, Hailey decidió que no iba a dejar pasar esta crítica, y comentó la publicación:

“¡Deja de usar fotos editadas por maquilladores! Esta foto de la derecha NO es lo que parezco... Nunca me he tocado la cara, así que si vas a sentarte y compararme a los 13 y luego a los 23, al menos usa una foto natural que no haya sido editada tan loco", expresó la esposa de Justin.

De esta manera, Hailey contestó a todos aquellos haters que la critican. No obstante, no aclaró si al menos se había inyectado algo en los labios al estilo Jenner.