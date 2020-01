Hailey Bieber pide a seguidores que dejen de burlarse de sus dedos chuecos

ESTADOS UNIDOS.- El pasado martes por la noche, Hailey Bieber recurrió a su historia de Instagram para hablar sobre sus dedos meñiques y de las burlas que recibe por ello.

En su primera foto la modelo compartió una imagen de su mano izquierda donde agregó un texto en la que decide hablar de una vez por todas sobre sus meñiques.

"Ok, vamos a entrar en la conversación del meñique... porque me he burlado de mí por esto desde siempre, así que podría decirles a todos los demás por qué están tan torcidos y atemorizantes", expresa.

Según DailyMail.com, la segunda publicación, que fue eliminada, reveló que tiene un trastorno genético que hace que los dos dedos estén torcidos. Ella compartió una captura de pantalla de la página de Wikipedia del trastorno junto con la leyenda: "Tengo esta cosa llamada Ectrodactilia".

"Y hace que mis dedos meñiques se vean como lo hacen", continuó. "Es genético, lo he tenido toda mi vida. Para que la gente pueda dejar de preguntarme '¡WTF está mal con sus dedos meñiques', aquí está lo que está mal! Lol".

En su última publicación, que no mostraba ninguna foto y no fue eliminada de su historia, Bieber escribió que la dejen de molestar sobre ello.

"Así que, en conclusión, por favor, deja de asarme sobre mis dedos meñiques", señaló.

No está claro con qué frecuencia recibía burla de sus dedos, pero claramente fue suficiente para que la estrella sintiera la necesidad de abordarlo en las redes sociales.