Hailey Bieber habló sobre el ''drama falso'' de su enfrentamiento contra Selena

ESTADOS UNIDOS.- Hailey Bieber ofreció una entrevista para la revista British Vogue donde, al parecer, hace referencia sobre el enfrentamiento que se inventó el público entre ella y la ex de su esposo, Selena Gomez.

Cabe señalar que el fandom ha enfrentado a las dos estrellas entre sí desde que Hailey, anteriormente conocida como Hailey Bieber, reavivara su romance con Justin Bieber en 2018, meses después de que él y Selena pusieran fin a su intermitente relación.

"Creo que las redes sociales son un caldo de cultivo para la toxicidad y las personas crean un drama falso entre las mujeres y tratan de enfrentarlas y crear estas narrativas que son simplemente ... tóxicas", dijo Hailey a la revista, "Creo que eso tiene que cambiar y eso tiene que parar", aseguró.

En octubre, muchos fanáticos especularon que Hailey habría mandado un mensaje sobre el nuevo sencillo de Selena, "Lose You to Love Me", visto en gran medida como una balada sobre su separación de Justin. Hailey negó haber respondido a la canción, mientras que Selena anunció que "nunca tolerará que las mujeres derriben a otras mujeres". Más tarde, a Hailey le gustó una publicación en Instagram de la cantante celebrando su nueva música con sus amigos.

En noviembre, Hailey volvió a expresar su apoyo a Selena al darle "me gusta" una foto de Instagram de la estrella del pop preparándose para los American Music Awards 2019.

"Creo que es necesario que haya más personas con plataformas que se unan y se digan unas a otras: 'Eliminemos la conversación, eliminemos el drama falso, eliminemos todas estas cosas, pasemos de las cosas. No demos a las personas una razón para alimenta el fuego y crea drama y es grosero el uno con el otro '", dijo Hailey a British Vogue.