Hailey Bieber habla de las hirientes comparaciones que recibe en redes sociales

CANADÁ.- Hailey y Justin Bieber tienen un programa en Facebook Watch titulado: ‘The Biebers on Watch', en el que muestran su día a día durante la actual cuarentena por COVID-19.

Los famosos se mantienen cerca de sus seguidores de esta manera, a la vez que muestran cómo es que ellos la pasan desde su casa.

El programa ha sido todo un éxito y los fanáticos de la pareja han acudido puntualmente a ver todos los capítulos, especialmente el del pasado viernes en el que Justin y Hailey estuvieron contestando las preguntas que se les hacía.

Fue aquí que la modelo comenzó a hablar sobre lo cruel que podía ser la gente en redes sociales, y las heridas por las que ha tenido que pasar debido a ello.

"Podría sentarme aquí todo el día y decir que el odio no me molesta, que las palabras que se dicen no me afectan. Pero FLASH DE NOTICIAS: ¡duele ser destrozado en Internet! Duele ser comparado con otros seres humanos todos los días, le duele a la gente que saquen conclusiones precipitadas y hacer suposiciones", comentó la famosa.

"No es nada sencillo, la verdad. Justin sabe que a mí me resulta muy duro por las cosas que dice la gente y la forma en que siempre se hacen comparaciones... En ese sentido, me han hecho sentir menos mujer", aseguró.

Aunque no mencionó nombres, los fanáticos relacionaron esto con las comparaciones que ha recibido con Selena Gomez, quien fuera novia de Justin por muchos años.