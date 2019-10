Hailey Bieber escribe mensaje de la biblia para los fanáticos de Taylor Swift

LOS ÁNGELES, California.- Luego de que Hailey y Justin Bieber experimentaran las reacciones de los fanáticos de Taylor Swift por hacer burla de su video, la modelo recurrió a su historia de Instagram para compartir un mensaje de la Biblia.

"¡Qué maravilloso, qué hermoso, cuando hermanos y hermanas se llevan bien!", se lee en la publicación. "Es como un aceite de unción costoso que fluye por la cabeza y el oso, fluye por la barba de Aaron y fluye por el cuello de su túnica sacerdotal".

"Es como el rocío en el monte Hermón que fluye por las laderas de Sión", continuó el versículo ‘‘Sí, ahí es donde DIOS ordena la bendición, ordena la vida eterna. Salmo 133: 1-3”.

Las notas positivas insinúan las críticas de Swifties, quienes afirman que los Biebers se burlaban de la superestrella durante un Sunday Instagram Live. En el clip, se puede ver a Justin imitando a Taylor mientras gritaba: "¡No es el plátano que quería!"

Poco después, Hailey recurrió a Twitter para defender a su esposo. "Nunca supe que podía hacer enojar tanto a alguien...", escribió la joven de 22 años. "¡¡Realmente lamento que estés TAN molesto! ¡Señor, ten piedad, espero nunca estar tan molesto por alguien que no conozco!".

Ella siguió con un mensaje a un fan que específicamente le había tuiteado sobre el drama.

"Escucha. Creo que es increíble lo apasionado que eres, es hermoso lo dedicado que eres", tuiteó Hailey. "Si hay algo que hice para lastimarte u ofenderte personalmente, lo siento, no es mi intención molestarte de ninguna manera".

"pero estar enojado con alguien que no conoces no hace nada por ti", continuó. "Lo sé porque he estado allí... todo lo que hará es hacerte sentir miserable. No dejes que nadie de todas las personas te haga sentir así. Confía en mí, no valgo la energía, ¡nadie debería valer esa energía!’’, escribió Hailey quien parece estar realmente arrepentida de haber hecho burla de Taylor.