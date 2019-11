Hailey Bieber demuestra un poco de amor por Selena Gomez

LOS ÁNGELES, California.- Parece que Haile Bieber no guarda rencor en contra de Selena Gomez y es que una vez más le demostró un poco de amor. Antes de dirigirse a la alfombra roja de los AMAs, Selena y su maquilladora Hung Vanngo tomaron algunas fotos y compartieron su look metálico en la cuenta de Instagram del artista, foto a la que le dio like la Sra. Bieber.

A la joven de 23 años le gustó la publicación de Hung, lo que demuestra que no hay nada más que respeto entre ella y la famoso ex de Justin Bieber.

Esta no es la primera vez que Hailey muestra el apoyo a la cantante de "Look At Her Now" en las redes sociales. Después del lanzamiento de su emotiva canción "Lose You To Love Me", a la modelo también le gustó una foto de Selena celebrando la nueva canción con sus amigas.

Los AMA del domingo fueron una gran noche para Selena, quien abrió el show de premiación con sus nuevas canciones exitosas "Lose You To Love Me" y "Look At Her Now", marcando la primera vez que las presentó en vivo.

A lo largo de la actuación, Selena parecía estar abrumada por la emoción mientras cantaba las letras crudas y personales de las canciones. Más tarde, se reveló que sufrió un ataque de pánico antes de subir al escenario.

Entonces, ¿qué piensa Hailey de la nueva música de Selena? Una fuente cercana al presentador de Drop the Mic dijo que no es necesariamente la mayor fan de sus letras, que supuestamente tratan sobre Justin, pero respeta a Selena como músico.