Habría boda entre David Zepeda y Daniel Urquiza, un 10 de noviembre y tanto Elisa Beristain como Javier Ceriani serían los padrinos, aseguraron

El actor David Zepeda y el extensionista Daniel Urquiza, estarían realizando los preparativos para su boda,que se realizaría el 10 de noviembre (no se especificó el año) y ya tendrían hasta pactada la revista que llevaría la exclusiva del gran evento, publicó el programa Chisme No Like.

Los periodistas de espectáculos Elisa Beristain y Javier Ceriani, afirmaron que ellos ya sabían del acontecimiento y que, incluso, serían padrinos de boda de la pareja, quienes en un principio les otorgarían la exclusiva, pero decidieron vender la exclusiva a una revista.

Elisa Beristain mostró una captura de pantalla en la que supuestamente se escribía con Urquiza cuando éste le habló del suéter Louis Vuitton que se supone que le había prestado a Zepeda, quien lo traía puesto cuando posó en una fotografía.

En la captura de pantalla “El Rey de las Extensiones” le habría escrito a Beristain: “Estamos negociando si nos casamos”, a lo que ella le contestó: “Qué emoción”. Seguido, Urquiza le dice: “Y obviamente tú tendrías la exclusiva corazón”, palabras que posteriormente también se las dijo en un audio que mostró más adelante en el programa.

“Él buscó después en vender la exclusiva. Y pues, digo, uno agradece… al principio me la iba a dar a mí, pero yo, obviamente, no le iba a pagar, nosotros no pagamos exclusivas, y ni me enojé y respeté su punto”, dijo Elisa.

La esposa del empresario “Pepe” Garza mostró un audio en el que Daniel Urquiza le pedía consejos sobre cuál revista contactar para venderla la exclusiva, ya que se trataba de un galán de telenovelas el que saldría del clóset y se casaría con otro hombre.

“Y no sé que tú me recomiendas si venderlo a ‘Hola’ o a Dayli Mail o una cosa así. No sé quién me pagaría mejor por la boda, porque ya lo está negociando mi abogado”, dijo la voz de la grabación en la que se supone que es Daniel Urquiza.

Elisa resaltó que Urquiza era muy cuidadoso en lo que hablaba y escribía, ya que sabía que lo podrían grabar y nunca mencionaba directamente al actor, más que en ciertas ocasiones por teléfono y que se aseguraba que no lo estuvieran grabando, y sólo se refería a su pareja como “ya sabes quién”.



Sabían del acontecimiento desde el año pasado

Los presentadores de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, aseguraron que del acontecimiento estaban enterados desde 2019, cuando Elisa entrevistó a Urquiza en su negocio y estaban invitados a la boda, no solo como periodistas, sino que tendrían una participación especial en la ceremonia.

“Aunque yo sabía que no me iba a dar al exclusiva, íbamos a tener parte de esta información”, dijo Elisa. “Sí, lo íbamos a cubrir”, interrumpió Ceriani. “Claro, no solamente como periodistas, íbamos a ser invitados y padrinos”, agregó Beristain.

Posteriormente muestran otra parte de la conversación en la que Daniel le confiesa a Elisa que por fin se casa y ya estaba en negociaciones con una revista, además le dio detalles de la boda en un mensaje que le envió el 23 de octubre de 2019.

“Hola Elisa, ¿cómo estás? ¿Sí vas a venir a mi boda? Te quiero acá”, escribiría Uquiza. “¿Cuándo es mi amor?”, le pregunta Elisa. “10 de noviembre”, le contestaría Daniel.

El hombre que presuntamente fue encontrado pendiendo del cuello con una cuerda, en su departamento, le ofrecería a la estrella de “Rica, Famosa, Latina” seguridad con policías federales, ya que el enlace matrimonial se llevaría a cabo en Querétaro.