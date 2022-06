Habrá serie de Lola la trailera

MÉXICO.- En la década de los 80, Rosa Gloria Chagoyán marcó una parte del cine en México con su querido personaje Lola la trailera, una mujer que conquistó las principales rutas del país con su enorme medio de transporte.

Casi 40 años después de esta época, Rosa Gloria Chagoyán no solo continúa activa en el medio artístico, sino que también se ha dedicado a apoyar a mujeres que trabajan en medios de transporte y sigue conduciendo su emblemático tráiler.

Así mismo, parece que pronto su personaje volverá a la gran pantalla, pues durante un encuentro con el periodista Edén Dorantes, la intérprete mexicana confirmó que se encuentra en charlas para llevar a cabo una serie con Lola la trailera como protagonista.

Vamos a hacer una serie de televisión de Lola la trailera porque películas... ya no se pueden hacer con tanta producción como antes, eran películas con muchísima producción, pero pues ahora tienes que estrenar en los cines pequeños y eso no se recupera, por eso no podemos hacer películas con grandes producciones, pero una serie de televisión sí”, comentó.