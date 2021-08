Habrá masacre"; liberan tráiler 2 de "Venom: Let There Be Carnage"

Ciudad de México.- Los fans de "Venom" fueron felices y es que este lunes Sony, con asociación con Marvel, soltó el segundo tráiler de "Venom: Let There Be Carnage" (Venom: Carnage Liberado) en donde se ve a Cletus Kasady (Woody Harrelson) ya con el simbiote rojo aterrorizando a Manhattan.

El nuevo adelanto muestra cómo la antítesis, si es que así se le puede llamar, de "Venom" obtiene el poder simbionte al morder a Eddie Brock (Tom Hardy) durante una entrevista que ambos tuvieron en prisión. Tras ello,de la llamada Casa de las Ideas.



La presencia de Carnage ya había sido revelada en la escena post créditos de la película de 2018, cuando en una muestra de los ambiciosos planes de Sony para su propio universo cinematográfico basados en personajes secundarios de Spider-Man, se mostró a Brock entrevistando en prisión a Kasady, el asesino en serie que se convierte en el villano Carnage.

La elección de Carnage para el villano de la segunda película de "Venom" es particularmente apropiada, puesto que este personaje fue creado como una especie de secuela a partir de la popularidad del primer simbionte.



Andy Serkis es quien dirige la cinta del antihéroe y enemigo de Spidey, la cual se espera mejorar el éxito de la primera parte, ya que Serkis es uno de los personajes más reconocidos en el mundo de los comics gracias a sus participaciones con "Black Panther", "Star Wars" y por supuesto en el personaje de Gollum de "El Señor de los Anillos", el que le ha dado la vuelta al mundo.

16 de septiembre día del estreno



"Venom: Let There Be Carnage" estaba programada para ser estrenada el 2 de octubre del 2020, pero debido a la pandemia generada por el Covid-19 se tuvo que retrasar y según la información que ha circulado la productora, los simbiotes negro y rojo harán una masacre en las salas de cine el próximo 16 de septiembre.