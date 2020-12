Habla mamá de Eiza González sobre romance de su hija con Dusty Lachowicz

Ciudad de México.- Glenda Reyna no pudo negar el orgullo que siente porque Eiza González está trabajando en Hollywood, aunque se mostró renuente a comentar sobre los rumores de romance de su hija con el modelo Dusty Lachowicz.

Durante su encuentro con la prensa, la empresaria fue cuestionada al respecto de las imágenes donde se ve a Eiza y Dusty caminando de la mano, a lo que inmediatamente dijo:

“Yo no opino de nadie, yo no me voy a quedar con ellos, así que no me importa cuál sea, el que ella elija será bueno y se acabó… cuando esto suceda, y cuando esto suceda créanme que se los voy a contar, y voy a estar muy feliz de que sea algo serio y ordenado”.

Pero como las preguntas sobre el posible romance continuaban, la también modelo agregó: “Tengo una hija maravillosa, trabajadora, productiva y una niña bien educada, eso es lo único de lo que yo estoy consciente, todo lo demás no me incumbe, ni a mí ni a nadie”.

Ante las interrogantes sobre cómo aconsejaba o cuidaba a la joven artista, Glenda explicó: “Yo soy la madre nada más, soy la madre de la chica, entonces lo único que hago es ayudarle en sus cosas personales y no me meto ya en su vida profesional, porque hace mucho tiempo dejé de manejarla”.

Finalmente, sobre las críticas que constantemente recibe Eiza González por su físico o sus relaciones amorosas, Reyna destacó: “A mí no me gusta ni me importa porque no me meto en la vida de nadie, y los que se meten en la vida de mi familia son ignorados absolutamente”.