“Habla mal de todos y no hace nada de su carrera”: Gustavo Adolfo Infante sobre Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- Quien ha dado de qué hablar en el medio artístico es Frida Sofía, pues la joven ha provocado polémicas por sus declaraciones en contra de su familia, principalmente su madre Alejandra Guzmán.

Por este motivo, Gustavo Adolfo Infante criticó la actitud de la joven, y aseguró que sólo es famosa por hablar mal de todos.

Esto lo comentó en “De Primera Mano” luego de presentar una entrevista a Ferka, concursante de Guerreros 2020, quien es la actual novia de Christian Estrada, ex novio de Frida Sofía. El mismo fue atacado por la hija de Alejandra Guzmán, tildándolo de “cobarde y vividor”.

“Lo que pasa es que la hija de Alejandra Guzmán (Frida Sofía) habla mal de su mamá; quien habla mal de su mamá, de su abuela, de sus tíos, de sus tías, de pareja, ni se diga a Larry Ramos y a este cuate Christian (Estrada), habla mal de todos y no ha hecho nada en la carrera artística, en el medio artístico no ha hecho absolutamente nada”, dijo Gustavo.

“Imagínense que cuando llegue a cantar algo, ni quien la vaya a soportar. Sí está muy cañón que hable mal de su mamá”, continuó.

Addis Tuñón también se unió al debate, explicando que, aunque Frida tiene derecho a expresar lo que desee en sus redes sociales, artísticamente su música no ha transmitido nada.

“La música, por ella no ha hablado. La conocemos por todo lo que ella ha expresado; sea cierto o no, justo o no, es su sentir y su derecho en sus redes sociales. Pero como artista no ha expresado nada”, opinó.

Frida Sofía se lanzó de cantante a principios de 2020 con la canción “Nada es para tanto”, sin embargo no tuvo el éxito esperado.