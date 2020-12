Habla Nacho Mendoza de su ruptura con Inger Devera y defiende a Melany Mille

Ciudad de México.- El cantante Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como Nacho, se sinceró sobre su ruptura con Inger Devera tras cinco años de matrimonio y tener tres hijos en común.

Debido a que el integrante del dúo Chino y Nacho se convirtió en blanco de críticas por la manera en que se destapó su romance con la modelo Melany Mille, con quien ahora tiene una hija, el intérprete no dudó en defender su relación sentimental.

“Para mi no pudo pasar de mejor manera, porque yo creo que esos son aprendizajes de Dios, uno tiene que fortalecerse con los golpes”, dijo en entrevista para el programa Despierta América.

Al respecto de su truene con Inger, el cantante de música urbana explicó: “Pasó algo normal, fue una separación de una pareja… en esa época yo estaba en rebeldía y no quería y sentía que yo no tenía que darle a la gente ninguna explicación de mi vida, y durante ese tiempo de separación la gente no se enteró de que yo estaba separado y empezaron a especular, con una persona en España primero, durante un par de meses fue una modelo española la culpable de eso (entre risas). Yo creo que en la separación no existe culpables, si tú eres maduro y tu pareja es madura y deciden establecer una relación distinta a la que ya tienen ahora, eso no tiene nada que ver con la felicidad de los demás, ni tiene que ver con la felicidad propia, creo que mi ex pareja y yo tomamos la decisión correcta, que hoy le está brindado mucho más felicidad a ella y mucho más felicidad a mí”.

Finalmente, Nacho Mendoza confesó que su vida ahora está más tranquila y feliz, sobre todo porque ha logrado tener una buena comunicación con su ex pareja. “Sí, sobre todo por el tema de los niños, haciendo un buen trabajo como padres”.