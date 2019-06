Habla Monserrat Oliver, tras 'salir del closet'

Montserrat Oliver decidió sincerarse con sus seguidores y confesar los difíciles momentos que vivió antes de confesarle a su familia su orientación sexual.

A través de un video en el que interactuó con sus fanáticos, lamentó que la gente etiquete a las personas por sus preferencias sexuales, y así lo manifestó: “me choca que se etiquete la gente, y no sé por qué nos etiquetamos, por qué tenemos que ser de tal forma o tal forma”.

Posteriormente, la conductora del programa “Montse & Joe” recordó lo complicado que fue para ella el explicarle a su familia su orientación sexual.

“Lo que más me costó fue desilusionar a su mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mis sobrinos, el qué dirán, el que fuera juzgada por eso, el que no vieran más que eso, cuando primero soy Montserrat, primero soy una mujer, ya después ¡ahh, by the way (por cierto), es gay!”, contó.

Tras varios años de mantener su vida privada en secreto, desde hace algún tiempo Montserrat decidió gritar a los cuatro vientos su relación sentimental con la fotógrafa Yaya Kosikova.