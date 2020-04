Habla Mark Tacher sobre cancelación de su boda y separación

Luego de que Cynthia Alesco diera a conocer que ya estaba separada de Mark Tacher y que su boda religiosa se había cancelado, es ahora el actor quien rompe el silencio y da su versión al respecto.

En entrevista para el programa Venga La Alegría, Mark explicó: “Se hizo un matrimonio civil de un minuto y medio, fue una situación que estábamos planeando ella y yo, para dar una sorpresa de la boda religiosa, pero eso fue como en abril, más o menos del año pasado, y en junio decidimos terminar la relación de ambas partes”.

De la misma manera, el hermano del conductor Alan Tacher dio algunos detalles que llevó a la ahora ex pareja a tomar la decisión de terminar con su romance.

“Después en junio o julio, cuando ya estábamos trabajando en el proyecto de Operación Pacífico, porque obviamente le ayudamos a ella a que entrara a (la telenovela) Operación Pacífico también, para que pudiera desenvolverse como actriz, pues en ese momento comenzamos a trabajar y empezaron a haber diferencias irreconciliables, las cuales llegamos a hablar en algún momento y dijimos que se terminaba la relación, en junio o julio del año pasado y ya”, contó.

Asimismo, el histrión dejó en claro que él no tenía la mínima intención de dar a conocer esta situación de su vida personal, pero luego de difundirse la noticia no tuvo más remedio que salir a dar su versión del tema.

“Nunca se iban a enterar por mi propia voz, ustedes me conocen, yo no hago atención a ese tipo de cosas, nunca lo he hecho, y bueno, ni modo, para bailar el tango siempre se necesitan dos, entonces desgraciadamente esto ya salió, pero como te digo, esto fue muy rápido, nos casamos por el civil en una boda de 5 minutos”, subrayó.