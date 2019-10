Habla Esmeralda Pimentel sobre sus preferencias sexuales

Esmeralda Pimentel rompió el silencio luego de finalizar su romance con Osvaldo Benavides y que, tras esta noticia, se especulara que lo hizo porque ahora le interesan las relaciones sentimentales con mujeres.

A su paso por la alfombra negra de una revista donde además desfilaron actrices como Ana Brenda Contreras, Marjorie de Sousa, Zuria Vega, Dulce María y Ariadne Díaz, entre otras estrellas, Esmeralda aclaró estos rumores.

“Se han dicho muchísimas tonterías, yo di una declaración, a mi me preguntaron que por qué estaba apoyando un festival independiente de diversidad sexual, y decidí ser muy honesta, decidí abrir mi corazón y contar algo que me pasó de chiquita y que es algo sumamente natural, y jamás esperé que hubiera tanta polémica al respecto de algo tan natural, se han inventado muchísimas cosas, me han sacado fotos con mis mejores amigas y hasta con mi hermana diciendo que es mi novia”, explicó.

Y para aclarar que su truene con Benavides se debió a otros motivos y no por su supuesta preferencia sexual, Pimentel subrayó: “No, no es cierto, él y yo habíamos terminado desde hace mucho tiempo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra”.

Por último, la actriz aseguró que a pesar de toda esta polémica sigue contando con el respaldo de la gente que la rodea, y no dudó en defender las preferencias sexuales de todas las personas.

“Mi familia me conoce perfecto, mis amigos, las personas que me aman, que están conmigo, yo soy una persona muy libre y que siempre he sido muy honesta con la prensa (…) a mi no me gustan las etiquetas, yo soy una persona libre (…) creo en la libertad, en el respeto y en el amor”, sentenció.