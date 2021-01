Habla Danna Paola sobre la violencia de género que ha vivido

Ciudad de México.- Danna Paola se encuentra en plena promoción de su más reciente producción discográfica titulada “K.O.”; sin embargo, no pudo evitar los cuestionamientos al respecto de la violencia de género que ha vivido, sobre todo luego del proceso legal que enfrenta su ex novio, Eleazar "N", por este mismo motivo.

En medio de la charla que brindaba para el programa Sale el Sol, Danna fue cuestionada por los comentarios que la vinculan con el tema de la violencia, además de que sus seguidores confirman este hecho tras escuchar el sencillo titulado “Calla Tú”, a lo que la cantante explicó:

“Totalmente, sí y no, justo… yo creo que es un tema que desde el día que la escribí necesitaba escribir sobre esta situación, yo estaba en Madrid, estaba viviendo en Madrid desde el 2018 antes justo del 8M y la primera marcha que fui feminista del 8M en Madrid y tenía muchas ganas de escribir algo porque no es que en una relación o con una persona en específico yo haya vivido violencia, pero todas hemos vivido violencia de alguna manera, inconscientemente”.

Posteriormente, la artista aseguró que en el ámbito profesional también ha padecido esta situación. “Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho y ha sido nota en todos lados de ‘calladita no me veo más bonita’”.

Por último, la cantante confesó que el realizar esta canción la ayudó en el aspecto personal.

“Soy una persona muy directa, muy transparente, y he aprendido mucho sobre feminismo en los últimos tres años y para mí ha sido de verdad una catarsis interna, el decir ‘necesito escribir una canción que hable de esto’”, finalizó.