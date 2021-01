Habla Amandititita sobre la detención de su medio hermano por robo

Ciudad de México.- A escasas horas de que en redes sociales se difundiera la noticia con respecto a que el hermano de Amandititita había sido detenido tras ser acusado por robo a transeúnte, la propia cantante se pronunció al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete de “Metrosexual” rompió el silencio y confirmó que el joven aprendido es su consanguíneo, aunque no tiene una cercana relación con él.

“Gracias a todos por el apoyo, Luis es mi medio hermano y no somos cercanos, no lo he visto hace muchos años, pero lo amo, y siempre estoy para apoyarlo a él y a cualquier que necesite una mano, estoy agradecida con Dios que pone en mi camino a gente hermosa para esa labor”, aclaró la cantante.

Fue el periodista de nota roja, Carlos Jiménez, quien informó sobre la detención del medio hermano de la cantante junto a un cómplice, señalados de robarle mil pesos a un hombre.

“DETIENEN al MEDIO HERMANO de @amandititita ACUSADO de ROBO a TRANSEÚNTE Es Francisco S E Así fue presentado en la @FiscaliaCDMX en @AlcCuauhtemocMx Agentes de @SSC_CDMX lo arrestaron hoy en @LaRomaDF. A él, y a otro sujeto, los acusan de robarle $1000 a un hombre”, informó el periodista.