HBO libera las primeras imágenes de “House of Dragon”

ESTADOS UNIDOS.- HBO lanzó las primeras fotos oficiales de “House of the Dragon”, la muy esperada precuela de “Game of Thrones”.

Este nuevo drama de fantasía se desarrolla 300 años antes de los eventos de la serie ganadora del Emmy, remontándose al apogeo del imperio Targaryen, como se narra en el libro “Fuego y Sangre” de George RR Martin.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN "HOUSE OF DRAGON"?

En las imágenes compartidas en Twitter, se ve un acercamiento de su protagonista Matt Smith como “El príncipe Daemon Targaryen” el hermano menor del rey y heredero al trono. Se le describe como "un guerrero incomparable y un jinete de dragón" que "posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire.

Su co protagonista es Emma D’Arcy, quien encarna a “La princesa Rhaenyra Targaryen”, la primogénita del rey “Viserys Targaryen” (Paddy Considine), que es un jinete de dragones y de pura sangre valyria.

Este adelanto también deja ver a Steve Toussiant como “Lord Corlys Velaryon”, conocido en la ficción épica como “Sea Snake” (Serpiente de mar). Es el Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. También es el aventurero náutico más famoso en la historia de Westeros que "construyó su casa en un poderoso asiento que es incluso más rico que los Lannister y que reclama la armada más grande del mundo".

Olivia Cook posa junto al océano como la imponente “Alicia Hightower”, la "mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política".

Rhys Ifans interpretará a “Otto Hightower”, la Mano del Rey que sirve con lealtad y fidelidad tanto a Viserys como a su reino. "Como lo ve la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono".

“House of Dragon” fue creada por el propio Geroge R.R. Martin junto a Ryan Condal, quien también será showrunner con Miguel Sapochnik.

Su estreno está programado para 2022.