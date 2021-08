HBO Max ya tiene doblaje sonorense

HERMOSILLO.- Sonora sigue conquistando terreno en la industria de la actuación de voz, pues la serie “Valley of Tears" es una de las primeras producciones de HBO Max que cuenta con doblaje latinoamericano, con talentos de nuestro Estado.

Cynthia Chong, una de las directoras de doblaje de esta producción bélica junto a Alma Wilheleme, nuevamente trabajó con el estudio de doblaje SDV Servicios de Voz, que cuenta con actores de Sonora que trabajaron a distancia para cubrir todos los personajes incidentales y ambientes.

Esta serie es, sin duda, una de las más complicadas y laboriosas con las que he trabajado en mi carrera, y la verdad, mis respetos para todos estos muchachos, este batallón de hombres de SDV que estaban grabando a marchas apresuradas y con una calidad excelente, creo que una vez se quedaron en el estudio hasta la madrugada”, contó Cynthia para EL IMPARCIAL.

“Es una de las primeras series de HBO Max que cuentan con doblaje latino, y pues, al ser una historia bélica, hay muchísimos ambientes como gritos, batallas, muertes, peleas. La verdad es que trabajar con estos chicos de Sonora me dejó súper impresionada y más al ver todo el compromiso con el que se dispusieron a trabajar”, continuó.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

César Parra Vidal debutó desde muy pequeño en el doblaje de voz de “La Familia del Futuro” de Disney. Luego de tantos años de esfuerzo, “Valley of Tears” le dio su primer papel principal.

Primero que nada, fue un gran reto porque es la primer serie que grabo como un personaje principal. Se llama ‘Alush’ y pertenece al bando de los israelíes. Entonce son 10 capítulos de guerra que te llena de eufórica, es una guerra histórica que te aporta cosas y te enseña mucho y te marca de alguna manera”, dijo César Parra Vidal, uno de los directores de voz de SDV.

“Es el papel más grande de mi carrera y para una plataforma que acaba de abrir sus puertas a Latinoamérica. Fue una enorme responsabilidad, y más porque aparecí en los créditos de doblaje con grandes talentos como la propia Cynthia Chong, Yamil Atala, Pepe Toño Macías, es decir, personas de renombre con las que todos los que nos dedicamos al doblaje siempre hemos querido trabajar”, expresó.

DE TAL PALO TAL ASTILLA

César Parra Ruiz es otra de las cabezas principales de Servicios de Voz SDV, y también participó en los ambientes de “Valley of Tears”, codeándose de sus propios alumnos y sobretodo, atestiguando el papel principal de su hijo César.

En lo personal, es una satisfacción muy grande, pero en conjunto como SDV es un logro de todos los sonorenses que empujamos este proyecto y que estamos conquistando espacios como lo habíamos soñado todos. Es un sueño, como lo comentamos anteriormente, nació de mi hijo y de mí desde hace muchos años y a partir de 2016 comenzamos a preparar gente y aquí está cristalizado”, expresó César Parra Ruiz.

“Estoy muy orgulloso de todos, pero como papá, sentí un enorme orgullo de que mi hijo se llevara el papel estelar. Fui testigo de su preparación todos estos años, y ahora me hace feliz que no sólo tuvo un papel principal, sino que lo interpretó magistralmente”, continuó.

SONORENSES AL GRITO DE GUERRA

Julián García, Luis Alfonso Jiménez, Diego Carrillo y Rodolfo Vásquez fueron algunos de los sonorenses que formaron parte de este proyecto en los ambientes de la serie.

“Los personajes incidentales que nos tocó a la mayoría salen a fondo o tienen una participación leve, pero tienen importancia. Por ejemplo, yo fui un hombre en una radio, pero yo informé a los protagonistas que estaba por haber una guerra”, explicó Luis Alfonso.

“Me siento muy bien de haber participado en esta producción tan importante porque es el primer paso para entrar a HBO Max. Estuve con grandes voces, pero fue una mayor satisfacción estar con mis alumnos y compañeros”, compartió Julián.

“La sensación de estar actuando y en plena guerra puede ser aterrador, pero es muy emocionante. Nos imaginamos que estamos en la escena, debemos sentir el miedo de nuestros personajes, nuestros gritos disparando se siente como actor y es algo que debemos hacer”, comentó Diego.

“Es una emoción muy grande. No sentía eso desde que salimos en Disney Plus, que fue prácticamente lo mismo. Llegó a México y con una serie que habíamos grabado. Estoy emocionado y a la vez, no me podía creer de estar en un lugar tan grande con mis compañeros”, finalizó Rodolfo.

"Valley of Tears", dirigida por Yaron Zilberman, basada en un guión de Ron Leshem y protagonizada por Aviv Alush, Joy Rieger y Lior Ashkenazi; ya está disponible en la plataforma HBO Max Latinoamérica.

Actores de doblaje de Sonora que grabaron para "Valley of Tears", de HBO Max.

PARA RECORDAR

Serie: Valley of Tears

Plataforma: HBO Max

Capítulos: 10

Directoras de doblaje: Alma Wilheleme y Cynthia Chong

