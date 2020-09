HBO Max pide quedarse con el reboot de ''Pretty Little Liars''

ESTADOS UNIDOS.- Un rebotoot de ”Pretty Little Liars" está oficialmente en camino y ha sido HBO Max quien ha sido el primero en levantar la mano para quedarse con la serie.

La nueva orden llega solo tres semanas después de que se anunció que el proyecto estaba en desarrollo. El programa proviene del productor de “Riverdale”, Roberto Aguirre-Sacasa, y de la productora de “Chilling Adventures of Sabrina”, Lindsay Calhoon Bring.

Ambientada en la actualidad, 20 años después de que una serie de trágicos eventos casi destrozaran la ciudad obrera de Millwood, las nuevas "Pretty Little" mentirosas se centrarán en un grupo de chicas adolescentes dispares que se encuentran atormentadas por un asaltante desconocido y hecho para pagar por el pecado secreto que sus padres cometieron hace dos décadas.

”Pretty Little Liars: Original Sin" se describe como un "drama oscuro, furioso y con tintes de terror".

"Roberto y Lindsay están expandiendo el universo de 'Pretty Little Liars' con más asesinatos, misterios y escándalos, y no podemos esperar", dijo Sarah Aubrey, jefa de contenido original de HBO Max.

El programa está siendo producido por Muckle Man Productions de Aguirre-Sacasa y el productor original Alloy Entertainment en asociación con Warner Bros. Television. Bring se desempeña como coproductor ejecutivo y escritor, con Aguirre-Sacasa a bordo para escribir y producir ejecutivo junto a Leslie Morgenstein y Gina Girolamo de Alloy. Al igual que su creador, "Original Sin" se basa en la serie de libros más vendidos de Sara Shepard.

"Pretty Little Liars", que terminó su carrera original en 2017 después de siete temporadas y más de 150 episodios, inspiró dos spin-offs, "Pretty Little Liars: The Perfectionists" y "Ravenswood". Ambos fueron cancelados después de una temporada.