HBO Max lanzará serie sobre el departamento de policía de Gotham

ESTADOS UNIDOS.- Todo parece indicar que HBO Max realizara una serie con un drama ambientado en el departamento de policía de Gotham bajo las manos de Matt Reeves y Terrence Winter, según información de Variety.

La serie sin título se desarrollará en el mundo que Reeves está creando para la película "The Batman", con la intención de lanzar un nuevo universo de Batman en múltiples plataformas.

Se dice que se basa en el examen de la película sobre la anatomía de la corrupción en Gotham City. Es el primer proyecto anunciado bajo el nuevo acuerdo general de Reeves con Warner Bros. Television Group.

“Esta es una oportunidad increíble, no solo para expandir la visión del mundo que estoy creando en la película, sino para explorarla en el tipo de profundidad y detalle que solo un formato de formato largo puede permitirse, y trabajar con personas increíblemente talentosas Terence Winter, quien ha escrito tan perspicaz y poderosamente sobre mundos de crimen y corrupción, es un sueño absoluto", dijo Reeves.

Winter es escritora y productora ejecutiva de la serie. Reeves será productor ejecutivo bajo su bandera de 6th e Idaho junto con Daniel Pipski y Adam Kassan de la compañía. Dylan Clark también será productor ejecutivo con el co-ejecutivo Rafi Crohn de 6th & Idaho. Warner Bros. Television es el estudio.

"Somos muy afortunados de tener socios tan geniales en Matt, Dylan y Terry y un acceso sin precedentes a una gran cantidad de propiedad intelectual de nuestros socios en Warner Bros. y DC", dijo Sarah Aubrey, directora de contenido original de HBO Max.

Reeves actualmente dirige y produce "The Batman", que está programado para llegar a los cines en octubre de 2021. Otros créditos de Reeves incluyen "War for the Planet of the Apes" y "Dawn of the Planet of the Apes", el primero de que coescribió y dirigió y este último dirigió. En el lado de la televisión, 6th & Idaho está produciendo actualmente la serie de Netflix "Away" y "Tales From the Loop" de Amazon. La compañía también está detrás del piloto de drama de NBC "Ordinary Joe", protagonizado por James Wolk. En televisión, Reeves cocreó y fue productor ejecutivo de la exitosa serie "Felicity" para The WB junto a J.J. Abrams, y dirigió el piloto y varios episodios adicionales.