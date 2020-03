Gwyneth Paltrow toma estrictas medidas para cuidarse del coronavirus

Gwyneth Paltrow decidió sacarle provecho a los casi 7 millones de seguidores que la siguen en su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje con respecto a la pandemia del coronavirus.

A través de la red social, la actriz de Hollywood compartió una fotografía del radical vestuario que eligió como parte de su protección para evitar contraer el virus Covid-19.

Además de ello, Paltrow narró su experiencia luego de salir a comprar víveres al mercado de agricultores locales con su esposo Brad Falchuck.

Junto a la imagen donde Gwyneth porta gafas de sol, un vestido largo negro, zapatillas deportivas, un cubre bocas y guantes, la actriz escribió:

“Ayer escuché historias de senderos y parques llenos de gente. Aunque todos estamos en una curva de aprendizaje y no siempre somos perfectos cuando descubrimos esta nueva normalidad temporal, debemos tomar en serio las órdenes y no abusar de las libertades que aún tenemos; tienda de comestibles y recados esenciales, paseos en bicicleta o caminatas (ser disciplinado por el protocolo correcto). No es el momento de la negación. Debemos tomar esto en serio y refugiarnos en su lugar”.

Posteriormente, la estrella de Hollywood brindó algunas sugerencias para hacer actividades en casa mientras la crisis pasa. “Es hora de anidar, leer, limpiar armarios, hacer algo que siempre has querido hacer (escribir un libro, aprender un instrumento o un idioma o aprender a codificar en línea, dibujar o pintar) revisando fotos, cocinando y volviendo a conectar en un nivel más profundo con las personas que amas”.