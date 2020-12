Gwen Stefani presume espectacular anillo de compromiso de 500 mil dólares

ESTADOS UNIDOS.- Loa cantantes Gwen Stefani y Blake Shelton se comprometieron en octubre de este año, luego de cinco años de noviazgo. La muestra de ello, un lujoso anillo de medio millón de dólares que ha causado sensación entre sus seguidores.

La vocalista de No Doubt ya había mostrado su anillo anteriormente en redes, justo cuando su novio le había propuesto matrimonio, ahora lo vuelve a presumir al mundo durante su participación en el programa especial Countdown to Christmas del programa Home an d Family del canal Hallmark Channel.

Mientras cantaba guitarra en mano su sencillo "Here This Christmas", Gwen mostró su anillo, que según Daily Mail está valuado en 500 mil dólares (unos 10 millones de pesos) y que se compone de un único diamante de entre 6 y 9 quilates, montado sobre un aro que aún no ha quedo claro si es de oro blanco o de platino.

En octubre de este año, en plena pandemia, Gwen y Blake estaban en el rancho del cantante de country, en Oklahoma cuando le pidió que se casara con él.

Gwen Stefani porta orgullosa su anillo de compromiso valuado en medio millón de dólares.

De acuerdo con la foto que ambos compartieron del momento, ella no dudó en decirle que sí, cosa que él agradeció con la frase: “Hey @gwenstefani gracias por salvar mi 2020 ... Y el resto de mi vida. Te amo. Escuché un ¡SÍ!”.

Gwen Stefani y Blake Shelton se conocieron en 2014, cuando ambos eran coches en el programa The Voice. Aunque hicieron su primera aparición en Instagram en noviembre de ese mismo año, entonces no confirmaron que eran pareja.

Luego, en julio de 2015 Blake se divorció de Miranda Lambert mientras que un mes después, Gwen Stefani finalizó su matrimonio con Gavin Rossdale con quien tuvo tres hijos. Su relación se hizo oficial en noviembre de ese mismo año, cuando una fuente confirmó que los dos habían comenzado a salir.

Tres años después, en 2018, Gwen Stefani admitió en una entrevista con Ellen DeGeneres que había contemplado la posibilidad de casarse con Blake Shelton. “¿Sabes qué? Me encantan las bodas. Los niños lo adoran, nosotros lo amamos, todos lo adoran”, dijo durante una aparición en The Ellen DeGeneres Show.