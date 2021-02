Gwen Stefani pospuso su boda por esta razón

ESTADOS UNIDOS.- En medio de una sesión fotográfica que Gwen Stefani estaba realizando para una revista, la cantante reveló que tuvo que posponer su boda con la estrella de música country, Blake Shelton, por motivo de la pandemia.

Al igual que muchas parejas en el mundo, la ex integrante de No Doubt tuvo que posponer uno de los eventos más importantes en su vida, ya que le gustaría que estuviera su familia con ella y en estos tiempos no podría lograrlo, publicó Wonderland Magazine.

Me encantaría casarme, pero quiero a mis padres allí, así que es difícil de planificar'. Tenemos tres hijos en la escuela y en casa en Zoom, así que espero que eso termine para ellos. Pero no hay muchos planes, ¡solo quiero sacar este disco!”, declaró al medio.

Fue en octubre de 2020 cuando Gwen y Blake se comprometieron, en medio del encierro y teniendo como testigos presentes a su familia, en Okalhoma, después de cinco años de estar saliendo, según destacó.

La intérprete de “Don´t Speak” detalló que el confinamiento lo ha pasado en compañía de sus hijos Kingston, de 14 años de edad; Zuma Nesta Rock Rossdale, de 12; y Apollo Bowie Flynn, de 6 años, además de su hermano, su cuñada y sus tres sobrinos.

La noticia de su compromiso fue anunciada públicamente en sus redes sociales, donde la pareja aparece dándose un beso mientras ella levantaba su mano izquierda mostrando su anillo de compromiso.