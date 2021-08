'Gutierritos' de Televisa, regresa a la pantalla chica

Tijuana BC.- Con una versión mejorada en imagen y audio, el próximo 6 de septiembre, “Gutierritos”, la segunda telenovela producida por Televisa, regresa a la pantalla chica.

Fue en 1958 cuando se transmitió en vivo por primera vez, pero fue hasta 1965, que con un avance de tecnología, todo el elenco se volvió a reunir para grabar de nuevo.

Gutierritos

Con Rafael Banquells y María Teresa Rivas, esta historia hablo de la violencia doméstica de una mujer hacia un hombre, fue tal el impacto, que logró disparar las ventas de televisores en la época.

Bajo la producción de Valentín Pimstein y dirigida por Rafael Banquells.

La trama

“Gutierritos” es una telenovela grabada en blanco y negro, que narra la historia de Rosa Hernández (Teresa Rivas), quien, al no recibir la declaración de su amor platónico, Jorge Contreras, (Mauricio Garcés), y para no quedarse solterona, decide casarse con un oficinista, Ángel Gutiérrez (Rafael Banquells) al descubrir que no tiene dinero y abusando de su nobleza, Rosa, presa de su frustración, humilla, desprecia y tortura a su fiel esposo.

Buscando humillarlo, lo llama “Gutierritos”, convirtiéndolo en la burla de todos sus compañeros de trabajo. Pero “Gutierritos”, quien escribe a escondidas, se hace famoso y millonario con el pseudónimo del Señor Gutiérrez.

La telenovela se transmitirá a partir del 6 de septiembre, de lunes a viernes, a las 11:50 y 20:00 horas, a través de tlnovelas.