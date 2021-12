Gustavo Rivera contacta a Jenni Rivera a través de medium y revela traición

Ciudad de México.- Gustavo, el hermano de la “Diva de la Banda” Jenni Rivera tuvo un encuentro a través de los ángeles con Tania Karam y recibió un importante mensaje de su hermana, quien cumple 9 años de fallecida.

Gustavo fue como invitado al programa ‘Sale el Sol’, entonces Tania lo interrogó sobre si tenía conocimiento sobre la persona que la traicionó al fina de su vida con el accidente aéreo que le arrebató la vida.

Sorprendido por la pregunta, Gustavo respondió: “No puedo contestar esa pregunta, fuera del aire quizás sí. Aquí no puedo contestar, pero hubo muchas cosas, pero de que hubo cosas, hubo muchas cosas”.

La traición de Jenni Rivera

Posteriormente, Karam añadió: “Ella me dice: ‘es que toda mi intuición me lo dice y yo no puedo creerlo, yo necesito de ti’, porque, desde su perspectiva me dice ‘yo sé que a mí me traicionaron. Y ya no me importa quién fue, lo que me importa también saber es si fue alguien de mi familia'... ‘pero a mí me parte el corazón pensar que alguien de mi propia familia pudiera odiarme tanto… ¡por favor háblame!”.

Sorprendido por las palabras que escuchó, Gustavo comentó: “¡Wow!... tenemos que hablar fuera de cámaras, porque eso es algo personal para mí, y yo no puedo hablar muchas cosas, porque para mí la familia está sobre el dinero, la fama, el poder, yo siempre quise una familia cerrada, y cosas de este tipo son solamente cosas que y tengo que hablar en un círculo y que no salen de ahí […] como dicen ‘la ropa se lava en casa’”.

Y añadió:

Eso que me estás diciendo son preguntas que yo ya he pensado bastante, son cosas que yo ya he visto, he hablado, ya personas que tengo alrededor de mi ya hemos, no hablado directamente, pero sí, y ellos saben cómo me siento yo, y no sé dónde esté Jenni ahorita, pero ella sabe todo lo que yo hago”

Le encargó a sus hijos

Finalmente, Tania Karam le hizo saber que Jenni le manifestó no querer presionarlo con sus preguntas, además de externarle lo mucho que lo quiere, y pedirle esté al pendiente de sus hijos, pues considera que no han recibido todo el dinero que les corresponde.

“Ella quiere que sus hijos reciban más, tal vez no están recibiendo totalmente, y me pide que te diga ‘yo he perdonado’, eso es importante que te lo diga, ‘a mi la paz de Dios me abraza, mi corazón está lleno de gratitud y de paz por mi familia, he tenido un proceso. Ahora desde donde estoy, llego a mucha más gente’”, explicó la experta en ángeles al hermano de la cantante.