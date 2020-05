Gustavo Adolfo Infante platica sobre la vez que se vistió de mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días la cuenta de Instagram “karlaluna_laverdad” difundió unas imágenes del periodista Gustavo Adolfo Infante vestido de mujer, por lo que se convirtió en blanco de burlas y críticas.

Según “La Parcera”, Gustavo es una persona de “doble moral” ya que considera que no ha contado la verdad de la historia de Karla Luna, quien sufrió la traición de su ex esposo Américo Garza y su ex mejor amiga Karla Panini, por ello difundió las imágenes.

Por su parte, el periodista quiso contar la verdadera historia detrás de este vestido blanco, ese maquillaje y esa peluca rubia.

Hace unos años, cuando el mexicano trabajaba para Telemundo, quiso entrevistar a Ninel Conde, quien trabajaba en la puesta en escena “Baño de mujeres” y para poder concederle una entrevsita, ella retó a Infante a vestirse de mujer.

Por medio de su canal de YouTube, Gustavo Adolfo difundió un vídeo donde él se está personificando de mujer para entrevistar a Ninel.

“Terminé vistiéndome de mujer, Magda (Rodríguez, productora) me mandó un maquillista, Sarah Bustani me prestó un vestido. Esa es la historia”, aseguró.